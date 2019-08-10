خوادم توفّر 73% من تراخيص البرمجيات

المصدر: دبى ـ البيان

أطلقت «لينوفو» إصدار منصة الخوادم التابعة لها «ثينك سيستم» بالطرازين SR635 وSR655، وهما اثنان من أقوى الخوادم وحيدة المقبس في الصناعة.

وفي ظل المهمة الموكلة للشركات بتحقيق المزيد من الإنجازات بأقل تكلفة، فإن هذين المنتجين الجديدين من «لينوفو» يقدمان أداءً يعادل أداء الخوادم مزدوجة المقابس بتكلفة مقبس واحد. ويعمل هذان الطرازان الجديدان بالجيل المقبل من معالجات EPYC 7002 Series «إيه إم دي».

ولا تقتصر أهميتهما على إتاحة الفرصة للعملاء بإدارة المزيد من أعباء العمل على أقل عدد من الخوادم فحسب، بل يحققان أيضاً توفيراً بنسبة تصل إلى 73% بالنسبة لتراخيص البرمجيات المحتملة، بما يمكّن المستخدمين من تسريع أعباء العمل الناشئة بكفاءة أكبر.