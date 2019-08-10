مليون دولار لمن يستطيع اختراق هاتف "آيفون"

المصدر: البيان الالكتروني

خصصت شركة أبل مكافأة ضخمة لم يستطيع اختراق أجهزتها من الهاكرز ومخترقي أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوترات.

وعرضت أبل مكافآت تصل إلى مليون دولار لمن يرصد ثغرات في أجهزة آيفون، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة، لتوفير الحماية من القراصنة.

وقالت الشركة في مؤتمر "القبعة السوداء" السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس، إنها ستفتح الأبواب أمام الباحثين، وستضيف برنامج "ماك" وأهدافاً أخرى، وستعرض مجموعة من المكافآت تسمّى "جوائز" لأصحاب النتائج الأكثر أهمية.

جائزة المليون دولار سترصد فقط لمن يجد ثغرة تتيح الوصول إلى نظام تشغيل "آيفون" عن بُعد، من دون أي تصرف من مستخدم الهاتف.

الجائزة الأكبر السابقة التي عرضتها "أبل" كانت تبلغ 200 ألف دولار لمن يبلّغها عن ثغرات يمكن معالجتها بتحديثات البرنامج حتى لا تكون مكشوفة للمجرمين والجواسيس.

ويدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون ما يصل إلى مليوني دولار للحصول على أكثر تقنيات التسلل فاعلية، بهدف الحصول على معلومات من الأجهزة، وفق (DW) الألمانية.