سامسونغ تكشف النقاب عن ساعة جالاكسي أكتيف 2

المصدر: يونهاب

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات الثلاثاء عن أحدث ساعاتها الذكية، جالاكسي أكتيف 2، مع تحسين وظائف تتبع اللياقة البدنية والاتصال بهواتفها الذكية.

يعد هذا الجهاز هو الأحدث إضافة إلى محفظة الساعة الذكية من سامسونغ، ويأتي بعد ستة أشهر فقط من إطلاق ساعة جالاكسي أكتيف وقبل يومين من عرض جالاكسي نوت 10.

وتأتي النسخة الرياضية من ساعة جالاكسي بمودلين هما، باتصال بلوتوث فقط، والأخرى ببلوتوث وLTE. يسمح موديل LTE للمستخدمين بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية وإرسال النصوص مباشرة من الساعة الذكية.

وتأتي الساعة في حجمين مختلفين - قطريهما 44 مم و 40 مم - وطرازين : الألومنيوم خفيف الوزن مع شريط عارض وفولاذ مقاوم للصدأ مع حزام جلد.

تتميز الساعة الذكية بإطار دوار يعمل باللمس للسماح للمستخدمين بالانتقال بسهولة إلى تطبيقات مختلفة.

ويمكن لساعة اللياقة البدنية تتبع أكثر من 39 تمرينا ومراقبة ضغط الدم ومستويات الإجهاد، وتتضمن أجهزة استشعار صحية جديدة على الظهر لتأخذ قراءاتها بشكل أسرع.

وتحتوي الساعة على ترجمة صوتية ونصية في الوقت الحقيقي بأكثر من 16 لغة وتدعم خدمة المحفظة الرقمية، "سامسونغ بي".

وتخطط سامسونغ لتحديد تاريخ طرح الساعة الجديدة وأسعارها خلال حدث طرح جالاكسي نوت 10 في نيويورك اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).