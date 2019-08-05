2.5 % انخفاض متوقع لمبيعات الهواتف الذكية عالمياً 2019

المصدر: دبي ـ البيان

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» أن يسجل إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الموجهة للمستخدم النهائي في جميع أنحاء العالم 1.5 مليار وحدة في عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضاً في مبيعات هذه الهواتف بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

كما توقع محللو «جارتنر»، على الرغم من ذلك، أن ترتفع مبيعات الهواتف الذكية مرة أخرى في عام 2022، مدفوعة بتوافر مجموعة أوسع من نماذج الهواتف الذكية الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الترويج لخدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم من قبل مزودي خدمات الاتصالات. وتوقع الخبراء أيضاً أن تقوم شركة آبل بإطلاق أول طراز من هواتف آيفون الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G في عام 2022، الأمر الذي قد يدفع مستخدمي آيفون للقيام بترقية هواتفها إلى الطراز الأحدث.

وقالت أنيت زيمرمان، نائبة رئيس الأبحاث لدى جارتنر: «يُعزى ضعف الطلب على الهواتف الذكية خلال النصف الأول من عام 2019 بشكل أساسي إلى إطالة دورات الاستبدال للمستخدمين، وفرض الحظر على حصول شركة هواوي على التقنيات من قبل الموردين الموجودين في الولايات المتحدة. كما نتوقع أن ينخفض مستوى الطلب بشكل أكبر خلال النصف الثاني من 2019 مع استمرار تباطؤ دورات استبدال الهواتف الذكية بمختلف فئاتها».

وأضافت: «رغم أن أبرز شركات تصنيع الأجهزة المحمولة بدأت بالفعل بتوفير هواتفها الذكية الداعمة للجيل الخامس، إلا أن مبيعات الهواتف الذكية تبقى منخفضة في 2019.».