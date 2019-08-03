تعاون بين شركتي «إل جي» و«آبل»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إل جي إلكترونيكس» أنها سوف تستخدم تقنيات جديدة من شركة «آبل» في سلسلة تلفزيوناتها المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي سيتم تصنيعها هذا العام.

وقالت الشركة الكورية إن مستخدمي تلك الأجهزة سوف يتمكنون من استعراض المحتوى بما فيه أفلام Dolby Vision من أجهزة الآيفون والآيباد والماك مباشرة على شاشات التلفاز لديهم. وسيتمكن المستخدمون كذلك من مشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية المفضلة من تطبيق «آبل تي في» وغيره من تطبيقات الفيديو، بالإضافة إلى استعراض الصور مباشرة على شاشات تلفزيون إل جي.

كما سيستطيعون الاستماع إلى بودكاست وموسيقى آبل والموسيقى الموجودة في مكتبتهم وغيرها من خدمات الاستماع للموسيقى عبر تلفزيونات إل جي المدعمة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من مكبرات الصوت المتوافقة مع تقنية AirPlay 2 في منزلهم ومزامنتها في الوقت ذاته.