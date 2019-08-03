«رينغ» تتوقّع نمو سوق الأجهزة الأمنية الذكية المنزلية في الدولة

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

قال محمد ميراج هدى نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «رينغ»، التي تطور الحلول والمنتجات الذكية المتصلة بهدف تعزيز الأمن في المنازل والأحياء السكنية: إن سوق الأجهزة الأمنية الذكية المنزلية والمرتبطة بشبكة الإنترنت في الإمارات تشهد ازدهاراً ملحوظاً بفضل خطط «المدينة الذكية» والتحول الرقمي، وازدياد الوعي بضرورة تعزيز الأمن داخل المنزل وخارجه.

وأشار إلى أن الشركة التي استحوذت عليها «أمازون» في أبريل 2018، أطلقت مؤخراً منتجات أمن منزلي جديدة في سوق الدولة، ولفت إلى نمو أنشطة «رينغ»، في الإمارات بأكثر من 20% في النصف الأول 2019، بالإضافة إلى تحقيق نمو قوي في السعودية وجنوب أفريقيا مع وجود خطط للتوسع في أسواق عمان والبحرين والكويت.

وتوقع تقرير حديث صادر عن شركة 6WResearch نمو سوق الأمن التجاري والسيبراني المتضمن الحماية من الحرائق وحلول المنازل الذكية والطائرات بدون طيار، في الشرق الأوسط من 8 مليارات دولار سجلته السوق في 2018 إلى 16.4 مليار دولار في عام 2024.

وأطلقت «رينغ»، التي طورت أول جرس للباب بالفيديو، ضمن «أجهزة أمازون» في أسواق الدولة مؤخراً كاميرا «ستيك آب» Stick Up Cam المتصلة بالأسلاك أو البطارية في أسواق الشرق الأوسط. وتعتبر تلك الكاميرات أولى كاميرات «رينغ» المخصصة للاستخدام الداخلي والخارجي، ما يعزز عروض الشركة المختصة بأمن المنازل والأحياء السكنية.

وتسمح المجموعة المتنامية من منتجات «رينغ» للأمن المنزلي للشركة بالتوسع في مهمتها الرامية إلى تخفيض معدلات الجريمة في الأحياء السكنية حول العالم. ويمكن للمستخدم الاحتفاظ بمقاطع الفيديو المسجلة لأكثر من شهر بعد التسجيل بخدمة التخزين في السحابة ضمن التطبيق مقابل رسم شهري رمزي.

«ستيك آب»

وتتمتع كاميرتا «ستيك آب» المتصلة بالأسلاك وبالبطاريات بالمرونة وسهولة تركيبها بنفسك سواء في الداخل أو الخارج والمحادثة باتجاهين وعرض مقاطع الفيديو بوضوح 1080 بيكسل، وصافرة إنذار، وإمكانية الرؤية الليلية، الكشف عن الحركة مع إمكانية ضبط نطاقات الحركة حسب الرغبة، ومقاومة لظروف الطقس (تصنيف IPX5).

وتوفر الكاميرتان للمستخدمين الأمن داخل منازلهم، بحيث يحصلون على تنبيه في حال الكشف عن أي حركة مثيرة للاشتباه في المنزل. أما للباحثين عن الأمن الإضافي في المساحات الخارجية، فيمكن وضع الكاميرا خارج المنزل لمراقبة الأنشطة التي تجري في محيطه والمساعدة في منع وقوع الجرائم.