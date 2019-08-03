«آبل» تطلق سلسلة من تجارب الواقع المعزز في دبي

المصدر: دبي - البيان

فتحت «آبل» من خلال تطبيقها «آبل ستور» باب التسجيل لسلسلة من تجارب الواقع المعزز الفنية تنطلق اعتباراً من 10 أغسطس تحت اسم (AR(T في متجر آبل في دبي مول ومول الإمارات بالإضافة إلى عدد من المدن الرئيسية حول العالم.

وتشمل الجلسات الثلاث الجديدة التي تقدمها «آبل» ضمن برنامج «توداي آت آبل» جولة تفاعلية تسلط الضوء على أهم أعمال الفنانين المعاصرين الرائدين عالمياً، حيث يتعلم فيها المشاركون أساسيات إنشاء تجارب الواقع المعزز باستخدام تطبيق «سويفت بلاي غراوندز» على جهاز آيباد، أثناء جلسة مختبر (AR(T تستمر لمدة 90 دقيقة بالإضافة إلى الاطلاع على معروضات فنية أُنجزت باستخدام تقنية الواقع المعزز.

وفي إطار الإعداد لهذه الجلسات، دعت آبل المتحف الجديد، الذي يعد وجهة رائدة للفن المعاصر في نيويورك، إلى اختيار سبعة فنانين للمشاركة في هذا المشروع التجريبي الذي يتاح للجمهور مجاناً.

وقالت ديردره أوبراين، نائبة رئيس قسم التجزئة والناس في آبل: تعتبر جلسات «توداي آت آبل» بمثابة نافذة على الفنون الإبداعية التي تتيحها منتجاتنا ويبتكرها عملاؤنا، ونحن نأمل أن يجد المشاركون في جولة (AR)T الإلهام في إبداعات الواقع المعزز والمعروضات الفنية داخل المتاجر، وننتظر بفارغ الصبر أن نرى زوارنا وهم يتعلمون الإبداع في مختبر (AR(T.

وتأخذ هذه الجولات التجريبية المشاركين في رحلة عبر سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولندن، وباريس، وهونغ كونغ، وطوكيو، يشاهدون خلالها أعمالاً لفنانين ذوي شهرة عالمية.