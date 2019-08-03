«أوبو» تستعرض «شاشة الشلال» في هواتفها

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أوبو» OPPO، النقاب عن نموذج أولي لهاتف متحرك بشاشة تأتي بتصميم «شاشة الشلال» Waterfall Screen وتقدّم تأثيراً بصرياً معززاً نظراً لانحناء أطراف الجهاز بزاوية تبلغ نحو 88 درجة تجعله دون حواف تقريباً.

ويجسد هذا النموذج مساعي «أوبو» المستمرة لإضفاء مزيد من الابتكار على تصاميم وأحجام وأشكال هواتفها الذكية الجديدة، ويعكس جهودها المتواصلة لإطلاق تقنيات جديدة للشاشة الكاملة وتعزيز الطابع الجمالي في هواتفها.

ويعتبر استكشاف تصاميم وأحجام وأشكال ومواد جديدة، أحد الميادين الرئيسية الخمسة لعمليات البحث والتطوير في شركة «أوبو» التي تتمتع بخبرة واسعة في تصاميم الشاشات المنحنية أيضاً. ويأتي هاتف «أوبو فايند إكس» OPPO Find X مزوداً بشاشة بانورامية مقوّسة التي ترفع نسبة الشاشة المرئية إلى 93.8%.