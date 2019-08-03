«سماعات فلاي بودرز» تقدّم تجربة صوتية غامرة

المصدر: دبي - البيان

وفرت شركة «هونر» الصينية مزايا جديدة في سماعاتها اللاسلكية الجديدة «فلاي بودز» يمكن الحصول عليها عبر التحكم بالسماعة بالنقر المزدوج.

ويمكن لمستشعر الأشعة تحت الحمراء في السماعات، الشعور بالسماعات عندما تكون في أذنيك وعند نزعها، لإيقاف أو إعادة تشغيل الموسيقى.

وتتميز السماعات بتصميم انسيابي للسطح، بسيط وأنيق، يساعد في توفير تجربة موسيقية رائعة، مع تقديم تأثيرات ستيريو عالية الدقة، لتجربة صوتية غامرة ومفعمة بالحيوية. وتقدم السماعات 12 ساعة متواصلة من الاستماع قبل إعادةش حتها مرة أخرى، كما أنها مقاومة للماء والعرق، ما يجعلها موثوقة، ويمكن الاعتماد عليها أثناء تأدية التمارين الرياضية.