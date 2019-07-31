منظومة اتصالات محمولة مخصصة للسفن والغواصات البحرية

المصدر: البيان الإلكتروني

طورت شركة "روستيخ" الروسية منظومة اتصالات محمولة متعددة الوظائف، هي الأولى من نوعها للاستخدام على متن السفن والغواصات البحرية.



المنظومة التي طورتها شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لـ"روستيخ" مصممة لرقمنة الاتصالات على متن السفن البحرية، وتحتوي على جزء متنقل، ومحطات أساسية وهواتف محمولة وأجهزة استشعار تقيس الحالة الفسيولوجية للطاقم.



الأول من نوعه

بنيت المنظومة بالكامل بالاعتماد على الأجهزة والبرمجيات الروسية، وتعد الحل المعياري الأول لتوفير الاتصال اللاسلكي خلال التجوال في الغواصات والسفن السطحية.



سابقا، كانت السفن تستخدم الاتصالات الداخلية الثابتة فقط، الأمر الذي قلل سرعة تبادل المعلومات الهامة، ومن المقرر طرح مجمعات MIKS في المستقبل القريب، إذ يجري العمل على إصدار التصاريح اللازمة لطرحها حاليا.



يقول سيرجي أبراموف، المدير الصناعي لشركة "روستيخ": "اتساق تصرفات الطاقم وسرعة تلقي المعلومات ونقلها تعتبر ذات أهمية، خاصة في السفن القتالية، مشيرا: "وفي السابق، من أجل التواصل مع القائد، كان على أفراد الطاقم استخدام جهاز ثابت".



في البر والبحر

وأضاف: "يسمح استخدام الجهاز لأي فرد من أفراد الطاقم بالقدرة على تلقي ونقل المعلومات بسرعة من أي مكان على متن السفينة. كما نرى أيضًا فرصًا كبيرة لاستخدام التقنية، ليس فقط على المياه ولكن أيضًا على اليابسة".



وأشار أبراموف إلى أن:"مجمع الاتصالات متعدد الوظائف مناسب للمؤسسات الصناعية الكبرى والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تتطلب اتصالات داخلية آمنة ومحمولة/ لافتا إلى أن " وحدات MIKS تسمح بعمليات تخصيص حسب متطلبات العميل".



وعلى ظهر السفن، توفر المنظومة اتصالات صوتية داخلية بدون استخدام اليدين، وخدمات مراقبة بالفيديو، ومراقبة الموقع والحالة الفسيولوجية للطاقم، بالإضافة إلى تدفق محتوى الفيديو على شاشات مثبتة في كابينة الطاقم، وخارج السفينة، تدعم الاتصالات الهاتفية والتلغراف، ومؤتمرات الفيديو، ومشاركة البيانات والملفات.



تتكون المنظومة من أنظمة فرعية وظيفية، قابلة للتوسع لتناسب مختلف أنواع وفئات السفن، سواء الطرادات الصغيرة أو حاملات الطائرات الكبيرة، كما يجمع بين الشاشات والهواتف اللاسلكية المزودة بشاشات لمس ومحطات لبث الأوامر وأجهزة استشعار تراقب الحالة الفسيولوجية للطاقم في نظام واحد.



وتم تصميم جميع المعدات لتحمل المياه القاسية والتعرض لمياه البحر ومجموعة واسعة من درجات الحرارة.