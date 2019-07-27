«مينا موبايل» الصينية تنقل خبراتها الشبكية إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكّد ما تشيجون الرئيس التنفيذي لشركة «مينا موبايل» المتخصصة بتسويق الهواتف المحمولة عبر الإنترنت، التزام الشركة الصينية التي تدير عملياتها الإقليمية من مكتبها في دبي، بنقل تكنولوجيا الإنترنت في الصين إلى الشركات والأفراد في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها وشمال أفريقيا.

ولفت تشجيون على هامش مشاركة «مينا موبايل» في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني في بكين الأسبوع الماضي بصفتها شريكاً في الحدث إلى عزم الشركة تسهيل التعاون والمشاريع المشتركة بين شركات التكنولوجيا وشركات الإنترنت في الإمارات والصين، بهدف تعزيز عملية التحول الرقمي والتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في دولة الإمارات.

وأضاف: «خدمت الشركة منذ تأسيسها في 2016، ما يقرب من 300 شركة صينية متصلة بالإنترنت في سوق الشرق الأوسط، وذلك بتزويدها باستشارات السوق وخدمات التعريب والإعلان وخدمات الدفع. و وصلت منتجات «مينا موبايل» أيضاً إلى حوالي 20 مليون مستخدم.

ومع نمو معدل انتشار الإنترنت عبر الهاتف النقال في الإمارات عاماً بعد عام أصبحت شركات الإنترنت الصينية تولي اهتماماً خاصاً لهذا السوق، خصوصاً لقطاع التجارة الإلكترونية والألعاب والبث المباشر والأخبار ومقاطع الفيديو القصيرة، خصوصاً أن الإمارات تعد نموذجاً للشرق الأوسط بأكمله من حيث الاقتصاد المتنوع والتعليم والثقافة والسياحة وتشجيع الاستثمار، ومع تعدد الزيارات المتبادلة في العامين الماضيين، فإن العلاقات بين البلدين قد ارتقت إلى مستوى الشريك الاستراتيجي الشامل.