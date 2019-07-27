أجهزة إسقاط ضوئي جديدة من «كانون»

المصدر: دبي - البيان

عزّزت «كانون الشرق الأوسط»، خط منتجاتها من أجهزة الإسقاط الضوئي المحمولة بطرح ثلاثة طرازات جديدة، تتميز بتقنيات معززة عالية السطوع، وتعتمد هذه المنتجات على المصباح كمصدر للضوء، وتتميز بكونها منخفضة التكاليف، وهي منتجات (LV-WU360، LV-WX370، و LV-X350).

وتعتبر هذه المنتجات مجهزة بوحدة إضاءة إبداعية، بالاعتماد على المصباح، وتتمتع بعمر مديد بشكل استثنائي بالنسبة لأجهزة الإسقاط المحمولة.

وهي قد تم تصميمها لتخفيض التكاليف الإجمالية، الأمر الذي يجعل منها خيارات مثالية للاقتناء من قبل الشركات والمدارس. وتقدم هذه الأجهزة صورة مطابق للأصل بسطوع عالٍ، مع خيارات معززة لخيارات الاتصال، حيث يمكن لأجهزة الإسقاط هذه أن تحقق أداءً بصرياً قوياً، لعرض مجموعة واسعة من خيارات المحتوى.