طابعة لمنتجي المنسوجات من «إبسون»

المصدر: دبي - البيان

تقدّم طابعة «شور كولور» الجديدة من «إبسون» SCF6200 إنتاجية محسنة للمستخدم، بالإضافة إلى وقت تعطل أقل، وقد تم تطويرها لمنتجي المنسوجات واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي وشركات إنتاج السلع الترويجية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تثبيت بسيطة وصيانة سهلة من قبل المستخدم، بالإضافة إلى مجموعة برامج مجانية تسمح للمستخدم بإدارة كفاءة الطباعة بشكل أفضل.

وتوفّر مجموعة البرامج والأدوات المضمنة في الطابعة أكثر مستويات الدعم المناسبة لمساعدة الشركات على العمل بكفاءة أكبر وتحليل التكاليف والربحية بشكل أفضل. وتقدم بكرة الالتقاط الاختيارية، التي تحمل علامة إبسون التجارية المزيد من التحكم في جودة هذه البكرة. وتؤدي المواصفات المحسنة للقطع الرئيسية إلى زيادة عمر المنتج وعائد الاستثمار‬.