هواوي تدعم «P30 لايت» بكاميرا وذاكرة محسّنة

المصدر: دبي - البيان

يقدم الهاتف الذكي هواوي «P30 لايت» HUAWEI P30 lite، كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميغابكسل عريضة زاوية التصوير جداً، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل تجميع معلومات عمق المشهد لتطبيق تأثيرات بوكيه، وتعمل هذه الكاميرات معاً كي تقدم للمستخدم قدرات قوية لالتقاط صور ومقاطع الفيديو المذهلة لإطلالات الإمارات الساحرة، وناطحات السحاب الشاهقة، في مختلف أوضاع الإضاءة الساطعة الطبيعية، أو ظروف الإنارة المنخفضة.

ويزيد من قوة نظام الكاميرا، ميزة التعرف إلى المشاهد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، القادرة على تمييز ما يصل إلى 22 سيناريو تصوير. يقدم الجهاز تحت غلافه سعة ذاكرة رام ضخمة بقيمة 6 غيغابايت، وذاكرة روم تبلغ سعتها 128 غيغابايت، وبطارية 3340 ميللي أمبير بتقنية الشحن السريع.