«أوراكل» تؤكّد التزامها بالاستثمار في السوق الإماراتية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد عبدالرحمن الذهيبان النائب الأول للرئيس في «أوراكل» Oracle في الشرق الأوسط، التزام مزوّد خدمات السحابة العالمي بالاستثمار في السوق الإماراتية من خلال توفير موارد عالية الجودة، وتقديم أحدث الحلول الرقمية، وتوفير موارد عالية الجودة تدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتزامن مع تزايد تبني تقنيات السحابة في الدولة، حيث أدركت الشركات قدرتها على كسب عائد استثماري أعلى، وتحفيز الابتكار من خلال التحول الرقمي المدعّم بتقنيات الحوسبة السحابية.

وتقدر شركة «آي دي سي» للبحوث، ارتفاع إنفاق الشركات على تقنية المعلومات خلال عام 2019 في الإمارات بنسبة 7.5% ليصل إلى 5.3 مليارات، فيما تشير دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعود بما يساوي 320 مليار دولار على اقتصادات الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تساهم تقنية الذكاء الاصطناعي في جلب 96 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2030، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول أهمية التقنيات السحابية بالنسبة للقطاع العام في الإمارات في تحقيق رؤى استراتيجية الدولة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، قال الذهيبان: «تُعد الحوسبة السحابية أمراً ضرورياً في دعم المبادرات الذكية المتعلقة بتلك التقنيات الحديثة، كما تساعد الشركات في زيادة الإيرادات والتدفق النقدي، وخفض الإنفاق وإدارة المخاطر. وتتوضع في جذور تحول نموذج الأعمال الحالي القدرة على تحرير المال والأفراد لزيادة الابتكار، والمساعدة في إنشاء منتجات وخدمات وتجارب جديدة ومختلفة، ومدعومة رقمياً ضمن ميزانيات تقنية المعلومات الثابتة».

وأكّد أن خطط «أوراكل» تتوافق بشكل تام مع رؤية حكومة الإمارات، لافتاً إلى أن إطلاق «مركز زايد للابتكار» يأتي ضمن هذا الإطار، وهو مرفق متخصص يعدّ الأول من نوعه، تم تكريسه لتطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في الدولة. وأضاف: «وبهدف إعداد الجيل القادم من القوى العاملة الإماراتية لمستقبل رقمي ناجح، قامت «أوراكل» أيضاً بتدريب 500 طالب من كليات التقنية العليا (HCT) في مجال التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتعلّم الآلة».

«أوراكل كلاود»

ولفت الذهيبان إلى أن «أوراكل كلاود» Oracle Cloud توفر مجموعة شاملة من التطبيقات المتكاملة للمبيعات والخدمات والتسويق والموارد البشرية والشؤون المالية وسلسلة التوريد والتصنيع، بالإضافة إلى البنية التحتية عالية الأتمتة والآمنة من الجيل الثاني، والتي تتميز بقاعدة بيانات «أوراكل» ذاتية التشغيل. كما تتيح أوراكل لعملائها استخدام خدمات الحوسبة السحابية العامة، والاحتفاظ ببياناتهم محمية بجدار الحماية الخاص بهم، ويتم ذلك باستخدام خدمة «أوراكل كلاود» في حلول العملاء.