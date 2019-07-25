بشرى سارة لأصحاب هواتف آيفون القديمة

المصدر: وكالات

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية وبشكل مفاجئ تحديثا جديدا لنظام تشغيلها الذي يحمل أرقام " iOS 9.3.6 و 10.3.4 " الذي تعمل عليه أغلب أجهزة "آيفون" القديمة.

التحديث الجديد سيتيح لحاملي هذه الهواتف التمتع باستخدام التقنيات الجديدة على هواتفهم القديمة، وبخاصة الذين لايزالون يستخدمون هواتف iPhone 4 و iPhone 5 و iPad 2 و iPad mini 2 و iPad 3 و iPad 4.

وتعاني الهواتف القديمة من "آيفون" من مشاكل في التحديث، فعلى سبيل المثال هاتف " آيفون إس 4" الذي تم إصداره في عام 2011، هذه المرة الاولى منذ تلك الفترة التي يتم تحميل برنامج جديد لتحديثه.

وتعاني هواتف "آيفون" القديمة من مشاكل تتعلق بالتحديث ومنها في مايتعلف بنظام " GPS" أو نظام الملاحة، حيث تسجل أرقام الأسبوع بأرقام مكونة من 10 أرقام.