«إل جي» تطلق مكيّفاً بتقنية العاكس

المصدر: دبي - البيان

يتمتع المكيف السكني الجديد من عائلة «دوال كول» من «إل جي» بمزايا مبتكرة، فهو أول مكيف يعتمد على تقنية الضاغط ذي العاكس المزدوج من إل جي الذي يمتاز باستهلاك طاقة منخفض دون تراجع في قدرة تبريده القوية.

ويضاف إلى ذلك أن هيكله يتمتع بتصميم أبسط من الطرازات السابقة ما يوفر على الفنيين الوقت والجهد خلال عملية تركيبه أو صيانته. ويمتاز الضاغط ذو العاكس المزدوج من إل جي بأنه ضاغط متغير السرعة وهو يستخدم لأول مرة في المكيفات السكنية.

ويمتاز كذلك بقدرة تبريد جبارة مع هدوء كامل وكفاءة عالية واستهلاك أخفض للطاقة. ويضاف إلى ذلك أن الضاغط ذا العاكس المزدوج مغطى بضمان يمتد لمدة عشر سنوات.