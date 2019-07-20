«نتفلكس» تختبر خطة للمحتوى

المصدر: دبي - البيان

ذكرت «نتفلكس» أنها تختبر خطة جديدة برسوم شهرية 3.63 دولارات تتيح مشاهدة المحتوى فقط عبر تطبيق الهواتف الذكية في عدد من دول العالم. وتتصف الهند بأن أسعار الاتصال بالإنترنت عبر البيانات هي الأرخص عالمياً وتنتشر الهواتف الذكية بشكل كبير، ما يجعل هذه خطة جذابة لمئات ملايين المستخدمين.

وتهدف «نتفلكس» من خطتها الجديدة إلى إيصال خدمتها لشريحة أوسع من الجمهور الذي يتصف بانخفاض متوسط العائد من الفرد منه، وهو عادة أقل من 5 دولارات شهرياً.

لم توضح نتفلكس إن كانت هذه الخطة الأرخص والخاصة بالهواتف الذكية ستتيح نفس جودة العرض بالدقة العالية، لكنها على الأرجح ستكون بدقة أقل، أي 480 بيكسل، وهي الدقة المقدمة مع الخطة الأساسية.