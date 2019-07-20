258 % نمو مبيعات «هونر» بالإمارات في الربع الأول 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال كريس سان بايغونغ رئيس شركة «هونر» HONOR الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن مبيعات هواتف «هونر» في الدولة حققت نمواً بنسبة 258% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى أن تكون أحد الثلاثة الكبار في السوق الإماراتي من حيث الحصة السوقية بنهاية 2019.

وعزا بايغونغ نمو العلامة في الإمارات إلى تجاوب شريحة كبيرة من المستهلكين وخصوصاً الشباب مع المميزات المثيرة والجذابة في هواتف «هونر» والتي تلبي احتياجاتهم وتعبر عن مفاهيم الابتكار لديهم.

وأكّد أن «هونر» عازمة على طرح أجهزة شبكات الجيل الخامس 5G في الإمارات قبل نهاية العام بهدف تقديم سلسلة من الهواتف الذكية التي تتمتع بمواصفات قوية وراسخة تلبي توقعات المستخدمين واحتياجاتهم من الشبكة الجديدة، مؤكداً التزام الشركة بمنح مستخدمي أجهزتها تجربة غنية بالمزايا والأداء الرفيع.

وبهذا تحقق «هونر» السبق بأن تكون إحدى أوائل العلامات التجارية التي تطلق أجهزة هواتف ذكية لشبكة الجيل الخامس في العام 2019 وخاصة مع بدء شركات الاتصالات في الإمارات والمملكة العربية السعودية بطرح شبكات الجيل الخامس.

وأضاف: «العام 2019 حافل بالتجارب الجديدة للمستهلكين على مستوى استكشاف ما تقدمة شبكة الجيل الخامس وتطبيقاتها في الهواتف الذكية وسيشهد تبلور احتياجاتهم وتوقعاتهم منها. وقررّت»هونر«منذ مدة طويلة أن تجعل دعم شبكة الجيل الخامس أحد أولوياتها، وهدفنا الثابت تلبية توقعات المستهلكين الحالية والمستقبلية من الهواتف الذكية لشبكات الجيل الخامس».

وحقق هاتف «هونر 20» HONOR 20 في الصين مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من مليون وحدة خلال 14 يوماً فقط، في حين حقق هاتف «هونر 20 برو» HONOR 20 PRO، المتوفر في الصين، والذي سيتم إطلاقة في الإمارات قريباً، مبيعات كبيرة بلغت 100 مليون يوان خلال ثلاث ثوان من إطلاقه.

وأضاف: «نتوقع استمرار أدائنا الجيد في الإمارات خلال العام الحالي والمقبل. ويمكن التأكيد أن أنظمة تشغيل»اندرويد«في جميع هواتف»هونر«السابقة والتي ننوي إطلاقها هذا العام ستتمتع بكافة التحديثات الضرورية من»جوجل«، كما تتمتع هواتفنا بأحدث أنظمة التشغيل، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل التجارب لعملائنا في الإمارات والعالم».