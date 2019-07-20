شراكة بين «أوبتيمال آي دي إم» و«بريسايس تكنولوجيز»

المصدر: دبي - البيان

عقدت «أوبتيمال آي دي إم»، الأمريكية المتخصصة بحلول برمجيات التحقق من الهوية، شراكة مع «بريسايس تكنولوجيز»، ومقرها دبي، التي ستكون الموزع الحصري للقيمة المضافة لحلول «أوبتيمال كلاود» OptimalCloud في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك بهدف تعزيز سوق إدارة التحقق من الهوية في الإمارات والمنطقة. فيما يتوقع أن يصل حجم السوق عالمياً إلى 24.12 مليار دولار عالمياً بحلول 2025.

وتتميز حلول «أوبتيمال كلاود» لإدارة برمجيات التحقق من الهوية بقابلية التوسع والتخصيص ويسهل تطبيقها لتوفر إمكانية الوصول الآمن والسلس إلى آلاف التطبيقات باستخدام تقنية لتسجيل الدخول مرة واحدة فقط.

أما «بريسايس تكنولوجيز»، وهي موزع للقيمة المضافة وتختص بالتقنيات المتقدمة والناشئة مع التركيز على الأمن السيبراني وأمن المعلومات والتحول الرقمي والسحابي والحلول التحليلية القائمة على تقنيات الذكاء الصناعي، فستقوم بتوزيع حلول أوبتيمال آي دي إم، ودعمها في تعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال شراكة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين.

وقال رانجيت بيلاي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي في «بريسايس تكنولوجيز»: «نتطلع إلى التعريف بشركة «أوبتيمال آي دي إم» وحلولها المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ونحن على ثقة من أننا سنتمكن من مساعدتها على تنمية أعمالها بالمنطقة والارتقاء بها إلى مستوى متجدد من دعم العملاء من خلال فريق المبيعات والفريق الفني الموجود محلياً في جميع أنحاء المنطقة».