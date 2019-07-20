«موسكينو» نسخة جديدة من «20 برو»

المصدر: دبي - البيان

نشرت «هونر» HONOR صوراً جديدة تعكس هيئة نسخة «موسكينو»، النسخة الخاصة من هاتفها الأحدث «هونر 20 برو»، الذي من المتوقع أن يتوفر في الأسواق المحلية قريباً.

ويأتي تصميم الجهاز مغطى باللون الأسود مع عبارة «هذا ليس هاتف موسكينو» بالإنكليزية، محفوراً على اللوحة الخلفية باللون الذهبي، إلى جانب شعار «هونر» محفوراً أيضاً بالون الذهبي، وغطاء خارجي جذاب يحمل عبارة «هذا ليس غطاء موسكينو».

ويجسّد هذا الهاتف ثمرة التعاون الذي وقعته الشركة في شهر ديسمبر العام الماضي مع علامة «موسكينو». فيما حرصت «هونر» على التعاون مع شركات أزياء عالمية لإطلاق نسخة خاصة بحلة الموضة، التي تستهدف بها عشاق الموضة والأزياء.