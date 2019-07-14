تعرف إلى ابتكارات جهاز HUAWEI Mate 20 X (5G) للجيل الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

تقترن شبكات الجيل الخامس اليوم بمستقبل الاتصالات بعد أن أصبح تنزيل البيانات بسرعة أكبر وتصفح الإنترنت بسلاسة فائقة على رأس الاحتياجات الرئيسة للمستخدمين حول العالم. ويتسابق جميع مصنعي الهواتف الذكية اليوم على تطوير طرازات متقدمة من أجهزتهم لدعم تقنية الجيل الخامس، إلا أن شركة هواوي تمكنت من التقدم خطوة أبعد وأضافت إلى طليعة هواتف الجيل الخامس لديها مزايا رائدة تضمن لها السيطرة على السوق الجديدة.

انطلقت هواوي مبكراً منذ العام 2019 في خططها لتطوير أجهزتها من الهواتف الذكية والرقاقات والشبكات المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس. وأنشأت الشركة أكثر من عشرة مراكز لأبحاث أجهزة الجيل الخامس وتطويرها، ووظفت فيها أكثر من 2000 مهندس خبير في هذا القطاع، ما مكنها من تحقيق انطلاقة سريعة وأسس لها قدمًا قويًة في سوق الجيل الخامس الجديد. كانت إحدى ثمرات هذه التطورات إطلاق هواوي للهاتف الذكي المتطور HUAWEI Mate 20 X (5G) الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ويمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتجربتها، بالإضافة إلى أنه مزود بأرقى المزايا الرائدة والابتكارات التي تعزز تجربة الشبكة الجديدة.

وإليك بعض الابتكارات المتفوقة التي يحفل بها الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 20 X (5G):

تجربة أصيلة لتقنية الجيل الخامس نابعة من رقاقة الجهاز

يعمل الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G) بالاعتماد على رقاقتين قويتين تسهمان في تحقيقه لأداء متفوق مع التركيز على حسن اتصاله بشبكة الجيل الخامس، والرقاقتان هما: بالونج 5000 وكيرين 980، والأولى أول رقاقة متعددة الأنماط لشبكات الجيل الخامس في العالم، والثانية أول رقاقة تجارية لمعالج ذكاء اصطناعي مصنوعة بتقنية من رتبة 7 نانومترات.

ويمكّن الجيل التالي من رقاقة بالونج 5000 الجهاز من الاتصال بسرعة عالية بشبكة الجيل الخامس بالإضافة إلى التوافق مع تقنيات الشبكات المتعددة من الجيل الثاني إلى الرابع. ومن ناحية أخرى تشتهر رقاقة المعالج كيرين 980 بسرعتها العالية وقدرتها عالية الكفاءة على المعالجة، فتسهم بصورة رئيسة في تشغيل الهاتف بأداء عال.

شاشة أوليد فائقة الاتساع تحقق تجربة مشاهدة غامرة

سيفتح الاتصال بسرعات شبكة الجيل الخامس آفاقاً جديدة لمشاهدة الفيديو المتدفق ولعب الألعاب الجماعية بسلاسة فائقة عبر الإنترنت، ويتطلب ذلك تزويد الهواتف الذكية بشاشات واسعة مناسبة لينغمس المستخدم في تجربة مشاهدة غامرة فعلاً. ولهذا زودت هواوي الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G) بشاشة عريضة ذات حافة نحيفة جدًا مقاسها 7.2 بوصة ولها ثلمة على شكل قطرة الندى.

نظام كاميرا جديد ومحسّن

لا يتراجع الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G) عن تقديم أفضل المواصفات حينما يتعلق الأمر بالكاميرا الخلفية، فهو مزود بنظام كاميرا قوي ثلاثي الكاميرات من لايكا لالتقاط أروع الصور: الكاميرا الرئيسة بدقة 40 ميجابكسل وذات زاوية تصوير عريضة، والثانية بدقة 20 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جدًا، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل لتقريب المشاهد البعيدة، وهي جميعًا مدعمة بقدرات ذكاء اصطناعي قوي في الجهاز لإنتاج صور رائعة في جميع الأجواء والإضاءات ومن جميع المسافات من الماكرو إلى اللقطات المقربة والعريضة.

بطارية طويلة الأمد

يدعم العتاد القوي للجهاز HUAWEI Mate 20 X (5G) بطارية ضخمة عالية الكثافة بقدرة 4200 مللي أمبير ساعي، ولا تكتفي بأنها قادرة على دعم الهاتف لفترات استخدام طويلة، بل تشحن سريعًا بشاحن سوبر تشارج باستطاعة 40 واطاً من هواوي معتمد من منظمة TÜV Rheinland ما يعني أنه آمن وسليم من المخاطر. يمتاز الجهاز أيضاً بميزة تحسيّن البطارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تدير استهلاك الطاقة وتنظمه بذكاء في الخلفية بأفضل طريقة.

المحافظة على البرودة

قد تؤدي عمليات معالجة البيانات الكثيفة إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف ولا بد أن هذا مصدر تخوف لدى المستخدمين، ولهذا طورت هواوي حل تبريد متقدم ومبتكر حقاً للهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G)، يتضمن طبقة من الجرافين وغرفة بخار تبقي الهاتف بارداً تماماً، وتضمن هذه التقنية أن يبقى الهاتف بارداً حتى حين يعمل بأقصى قوته أو يستخدم لمدة طويلة.

السعر والتوفر في دولة الإمارات

الحجز المسبق: يتوفر الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G) باللون الأخضر الزمردي للحجز المسبق بسعر 3699 درهماً من 11 يوليو 2019، وتقدم هواوي لكل من يطلب هذا الجهاز مسبقًا ساعة HUAWEI Watch GT 2019 كهدية.

في المتاجر: سيتوفر الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G) باللون الأخضر الزمردي في متاجر هواوي وفي متاجر الإنترنت ومتاجر الإلكترونيات الكبرى بسعر 3699 درهماً بدءًا من 18 يوليو 2019.

عرض الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة: خط ساخن لخدمة كبار الشخصيات: 80066600، بإمكان المستهلك الاتصال بمركز الاتصال للحصول على خدمة مجانية من الباب إلى الباب في أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم معها أيضاً خدمات مجانية للنقش على الجهاز وتخصيص مظهره وتعقيمه