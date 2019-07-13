«فري لايس» سماعات عالية الجودة من «هواوي»

المصدر: دبي - البيان

تقدم سماعة «فري لايس» FreeLace الجديدة من هواوي مزايا سمعية وتصميمية عالية المستوى مع حرية الاتصال اللاسلكي. وهي تتكون من معدن بتصميم منحنٍ ومغلف بمادة السيليكون السائل ما يجعل مظهرها أشبه بالقطع الفنية الراقية ويجعلها ناعمة الملمس.

وتقدم السماعة العديد من الحلول للمشكلات التي اشتكى منها المستهلكون، منها أنها تخلصهم من تعقيد ضبط الاقتران بالهاتف الذكي لأول مرة لاسلكياً عبر البلوتوث، وتبعدهم عن نوعية الصوت الرديئة وقصر عمر البطارية، إذ يكفي شحن بطاريتها لمدة خمس دقائق لتعمل لمدة أربع ساعات وهي بهذا تحرر المستخدمين من فوضى الكبلات دون أن تؤثر سلباً على الوظائف والمنافع التي ينشدونها من سماعة الهاتف.