«شاوميMi9T» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يُعتبر هاتف «Mi9T» الأحدث في عائلة Mi9 من «شاومي» ويحتوي الجهاز المبتكر على منصة المعالجة الحوسبية المحمولة المتقدمة «سناب دراغون 730» من «كوالكوم»، ويأتي بشاشة كاملة بحجم 6.39 بوصات، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل. ويأتي الهاتف الذكي الذي أطلق في الإمارات أخيراً مزوداً بتقنية «غيم توربو 2.0» الجديدة لإثراء تجربة اللعب من خلال تحسين الاستجابة للمس وعرض المحتوى وجودة الصوت والشبكة.

وتدعم شاشة «أموليد» بقياس 6.39 بوصات، نمط القراءة والاستخدام في ضوء الشمس ومزودة بتقنية تحسين تدرّجات اللون الرمادي منخفضة السطوع، وتقنية حماية العين بمقياس 256، ما يتيح مشاهدة غامرة مذهلة.