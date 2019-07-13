الصين تستثمر 150 مليار دولار في شبكات 5G حتى 2025

المصدر: دبي - البيان

ذكر بنك جولدمان ساكس، أن الصين تنوي استثمار أكثر من 150 مليار دولار في شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها حتى عام 2025. ووفقاً لتصريح بنك الاستثمار الأمريكي، الذي نقلته وكالة الأنباء الحكومية «شينخوا»، فإنه سيتم استثمار ما يقرب من ثلاثة أرباع تلك الاستثمارات في تطوير أنظمة 5G اللاسلكية.

وقال آلان تشانج الباحث في جولدمان ساكس، إن ذلك المبلغ يفوق المبالغ التي استثمرتها الصين في تطوير شبكات 4G من 2013 إلى 2018، والبالغة 100 مليار دولار، مرجعاً زيادة الاستثمارات، إلى ارتفاع عدد المحطات الأساسية التي تحتاجها شبكات 5G، وارتفاع التكلفة الأولية المرتفعة لمعداتها اللازمة.

وتوقع الباحث أن يؤدي انتشار شبكات 5G إلى ارتفاع طلب مزودي الاتصالات ومصنعي الأجهزة على أشباه الموصلات بشكل كبير في الصين، ما سيجذب استثمارات تقنية جديدة للبلاد.

كما أشار تشانغ إلى أنه من المتوقع أن يقوم المشغلون الصينيون بنشر 4.9 ملايين محطة 5G أساسية بحلول عام 2030. وفقاً لتقرير حديث أصدرته الرابطة الدولية لمشغلي الاتصالات GSMA، فإن الصين تختبر حالياً 5G في جميع المدن والمحافظات الكبرى، قبل إطلاقها تجارياً العام المقبل، مع توقع أن يتم تشغيل 28 % من اتصالات الهاتف المحمول في الصين على شبكات الجيل الخامس، عبر أربعة مشغلين مرخصين للاتصالات بحلول عام 2025، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي اشتراكات الجيل الخامس على مستوى العالم، بحلول تلك المرحلة.