«نانوسل» اسم جديد لأجهزة LCD الجديدة من «إل جي»

المصدر: دبي - البيان

أعادت «إل جي» تسمية طرازات مجموعة تلفازاتها المتقدمة التي تعتمد على تقنية الكريستال السائل (LCD) ليصبح اسمها أجهزة تلفاز «نانوسل» (NanoCell) بهدف إبراز دور تقنية الإظهار المتقدمة «نانوسل» التي طورتها «إل جي» في تعزيز جودة الصورة، وكذلك منح أجهزة تلفاز «نانوسل» علامة تجارية ذات هوية واضحة ومميزة تتمثل في إنتاج مجموعة ألوان مفعمة بالحيوية وصورة بجودة رائعة ترى من جميع الزوايا.

وتوفر طرازات من أجهزة التلفاز نانوسل دعماً للمحتوى عالي الجودة HDR مع دعم لتقنية دولبي فيجن لتسجل معياراً جديداً على مستوى جودة الصورة، ويفيد ذلك في توسيع نطاق لوحة الألوان وعمق التباين بصورة كبيرة وتحسين جودة الصورة المتحركة.