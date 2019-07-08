تعرف على هاتف هواوي الأفضل في 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة هواوي أن هاتفها الذكي HUAWEI P30 Pro فاز بلقب أفضل هاتف ذكي للعام 2019 من «الجمعية الأوروبية لتقييم الأجهزة الإلكترونية» (European Hardware Association)، بعد حصوله على المركز الأول في فئة «أفضل هاتف ذكي» من جوائز الجمعية الأوربية لتقييم الأجهزة الإلكترونية للعام 2019.

وفي إطار استعدادات الجمعية للدورة الخامسة من جوائزها السنوية، فحص أكثر من 100 محرر خبير يعملون في أهم المطبوعات المتخصصة في مجال التقنية في أوروبا الأجهزة المتوفرة في الأسواق حاليًا ثم رشحوا أفضل الأجهزة برأيهم ثم صوتوا على الجهاز الأفضل بينها.

ويذكر أنه الهاتف الذكي HUAWEI P20 Pro فاز العام الماضي بجائزة أفضل هاتف ذكي، واليوم يحصل الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro على جائزة أفضل هاتف ذكي هذا العام، ما يؤكد على قدرة شركة هواوي على تقديم أفضل المنتجات المتقدمة لسوق الاتصالات كل عام.

والواقع أن ما يدعم إعجاب وتقدير كبار المحررين المتخصصين بسلسلة هواتف هواوي الجديدة، أنها تتضمن مجموعة متكاملة من ابتكارات هواوي، ويشمل ذلك مستشعر الصورة سوبر سبكتروم، والتقريب البصري الفائق سوبر زوم وكاميرا تي أو إف الجديدة من هواوي بالإضافة إلى تقنيتي تثبيت الصورة بصرياً أو رقمياً بدعم من الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المطبوعات التي تنتسب إلى «الجمعية الأوربية لتقييم الأجهزة الإلكترونية» نشرت أكثر من 250،000 مقالة تقنية منذ أكثر من 10 سنوات. وبهذا فهي تتمتع بالمعرفة والخبرة التي تجعلها قادرة على إصدار هذا التقييم وإصدار حكمها على مختلف الأجهزة الجديدة.

وتعليقًا على الفوز، قال متحدث باسم الجمعية: «تغمرنا سعادة كبيرة لفوز هواوي مرة أخرى بجائزتنا لأفضل هاتف ذكي. الهاتف الذكي P30 Pro يستحق بجدارة مكانة أفضل هاتف ذكي متوفر في السوق حالياً، ونرى أنه يغير قواعد التصوير حقاً».

ويتمتع الإصدار الأحدث بالمزايا القوية التي عرف بها الهاتف واشتهر بين المستخدمين ضمن هيكل أنيق بلون كريستالي لامع وسعة ذاكرة أكبر ليكون الهاتف الذكي الذي طالما كنت تبحث عنه.

يمنح الإصدار الجديد 128 جيجابايت من HUAWEI P30 Pro المستخدمين الحجم الكافي من سعة الذاكرة لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والألعاب ما يمكنهم من التقاط ما يشاؤون من الصور والفيديو خلال عطلاتهم أو أوقاتهم المرحة فضلًا عن تنزيل العديد من التطبيقات أو الألعاب كما يحلو لهم.

ويتميز الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بكاميرته الرباعية القوية من لايكا، التي حصلت على إطراء المستخدمين والمتخصصين على حد سواء، حتى أن الجهاز فاز بجائزة «أفضل هاتف ذكي للتصوير» من جوائز تيبا وورلد 2019.

وتتكون كاميرته الرباعية من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر سوبر سبكتروم من هواوي وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جدًا وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل لتصوير المشاهد البعيدة بالاعتماد على تقنية التقريب سوبر زوم وكاميرا تي أو إف من هواوي لالتقاط معلومات عمق الصورة.

وبفضل القوة العتادية العالية التي يتمتع بها هذا الجهاز يستطيع مستخدموه بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة حتى في الأجواء منخفضة الإضاءة وتقريب المشاهد حتى 50 مرة رقمياً وإنشاء صور جميلة بتأثيرات بوكيه غنية، وتسجيل مقاطع الفيديو بأسلوب فريد بالاستفادة من وضع تصوير الفيديو بزاويتي تصوير مختلفتين في آن واحد. وإضافة إلى هذا كان للهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro نصيب وافر من الجوائز التقديرية لقدرات معالجه المتقدم «كيرين 980» الذي يتربع اليوم على عرش السرعة بين رقاقات معالجات هواوي بأدائه القوي وكفاءته العالية.

من ناحية طاقة البطارية، يتمتع الهاتف HUAWEI P30 Pro ببطارية قوية تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير، ويدعمها الشاحن السريع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، ليعيد شحنها إلى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة فقط. وإضافة إلى ذلك أصبحت إمكانية شحن البطارية لاسلكياً بشاحن سوبر تشارج اللاسلكي باستطاعة 15 واط، وكذلك قدرته على الشحن اللاسلكي العكسي، من أهم المزايا المفضلة لدى المستخدمين.

أقل ما يقال عن هذا الجهاز أنه يذهل الأعين ويفتح الأفواه، بلونه الكريستالي اللامع وقدرته على مقاومة الغبار والماء وفق المعيار IP68 وشاشته المنحنية من نوع أوليد بمقاس 6.47 بوصة التي تدعم العرض الكامل للصورة. تصميم الجهاز مستوحى من جمال بحيرات الملح المسطحة ولونه الكريستالي اللامع يلتقط روعة سمائها بأطيافه المتعددة ليمنح المستخدمين شعورًا من الراحة والهدوء.

يعد إطلاق هذا الجهاز في دولة الإمارات نموذجاً جديداً لمواصلة هواوي جهودها في تقديم المزيد لعملائها. فإن كنت تبحث عن هاتف مزود بكاميرا مذهلة وعتاد قوي وسعة ذاكرة وافرة في هيكل رائع وتصميم أنيق، فستجد في الإصدار HUAWEI P30 Pro 128GB غايتك المثلى دون أي بديل.

سعر الجهاز HUAWEI P30 Proبلون كريستالي لامع وسعة 128 جيجابايت: 2599 درهم + هدية HUAWEI FreeBuds Lite، وسيتوفر للبيع عبر الإنترنت وفي متاجر الإلكترونيات في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع.