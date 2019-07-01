تعرف إلى مميزات التحديث الجديد لهواوي HUAWEI Mate 20

المصدر: البيان الإلكتروني

طرحت شركة هواوي التحديث الجديد EMUI 9.1 لمجموعة طرازات الهواتف الذكية الخمسة والعشرين المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار دعمها المتواصل لمنتجاتها في دورة حياتها وتحديث برنامجها.

ويتوفر التحديث EMUI 9.1 الجديد بداية لسلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 ويشمل ذلك الطرازات Mate 20 Pro وMate 20 X وPorsche Design Mate 20 RS، وسيتوفر لاحقاً لمجموعة كاملة من هواتف هواوي الذكية السابقة. ويقدم أحدث إصدار من نظام التشغيل EMUI 9.1 المعتمد على نظام أندرويد تحسينات على مستوى كفاءة أجهزة هواوي وسرعتها وأمنها وأدائها.

أداء أفضل بالاعتماد على نظام الملفات EROFS

يقدم التحديث EMUI 9.1 نظام الملفات EROFS الموسّع والمطوّر الذي يمتاز بقدراته المُحسّنة لضغط الملفات، وأداء أسرع بنسبة 20% في القراءة العشوائية. ما يزيد سرعة الاستخدام اليومية، ويرفع سرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 10%.

GPU Turbo 3.0 لتسريع الألعاب

يتضمّن تحديثEMUI 9.1 الجديد ترقية وحدة معالجة الرسوميات السريعة GPU Turbo إلى الإصدار 3.0، وهو ما سيضمن دعم استخدام 25 لعبة مختلفة وتحسين الأداء بشكل لافت وتقليل استهلاك البطارية ومنح المستخدم تجربة ألعابٍ أكثر استقراراً وبمعدل إطارات أعلى وأكثر تناسقًا وكفاءة. وإضافة إلى ذلك يعمل الذكاء الاصطناعي على الصورة لتنعيم حوافها الخشنة، وتحسين وضوحها في البيئات المظلمة، وإثراء تفاصيلها وتعزيز التجربة البصرية للاعبين.

وضع مون مود لالتقاط صور القمر

يتيح تحديث EMUI 9.1 استخدام نمط تصوير القمر’مون مود‘ (moon mode) في هواتف Mate 20 Pro وMate 20 X، مما يضمن للمستخدمين التقاط صورٍ أفضل للقمر بالاعتماد على خاصيّة التقريب الفائقة لكاميرات ’لايكا‘ الثلاثية.

تجربة استخدام محسنة لحياة يسيرة

بسبب التقارب بين الحياة الرقمية والحياة الحقيقية، فإن الهواتف الذكية وأنظمة تشغيل الهاتف يجب أن تزود المستهلكين بتجربة عالية الكفاءة ومتوازنة وشخصية. ويمتاز التحديث EMUI 9.1 بسمات وأيقونات محسنة التصميم مع أداء مُحسَّن فضلاً عن إضافة التقنيات المتطورة ما يوفر تجربة ذكاء اصطناعي ملونة لجميع حالات الحياة ولجودة حياة أعلى.

ويتضمّن التحديث خاصية "تخصيص مقاطع فيديو للمكالمات الواردة"، التي تحل مكان نغمة الرنين التقليدية، وهي تمكّن المستخدمين من اختيار مقاطع الفيديو وتخصيصها كرنة لجهات الاتصال المختلفة لتعرض عند تلقي المكالمات من جهات اتصال مختلفة.

خطة تحديث EMUI 9.1 في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتوفر تحديث EMUI 9.1 لأربعة طرازات رئيسة من هواتف هواوي هي: Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20 X وPorsche Design Mate 20 RS من 25 يونيو 2019 من خلال تطبيق HiCare. للترقية إلى EMUI 9.1 على مالكي سلسلة الهواتف الذكية Mate 20 زيارة تطبيق HiCare على هواتفهم الذكية وطلب الترقية: HiCare App à Update à Download

ستبدأ هواوي أيضًا في توفير تحديث HOTA EMUI 9.1 إلى جميع هواتف سلسلة Huawei Mate20 بدءاً من 1 يوليو.