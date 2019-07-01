أبل تحوّل تصنيع حواسيب "ماك برو" إلى الصين

قررت شركة أبل الأمريكية نقل أحد فروع إنتاجها إلى الصين، حسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويأتي هذا في خضم الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين.

ويتعلق الأمر بتصنيع وانتاج أحدث حواسيبها "ماك برو"، والذي تنتجه الشركة حاليا في ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب "يورونيوز" فإن أبل اختارت شركة تايوانية من أجل العمل على تصنيع وتجميع أجهزتها في منطقة قريبة من شانغهاي الصينية.

وقد يثير هذا القرار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستمر في دفع الشركات، بما في ذلك شركة أبل، إلى الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتعتبر الخطوة مفاجئة نظراً للحرب التجارية بين بكين وواشنطن، والتي تهدد برفع الضرائب الجمركية على جميع الواردات من الصين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.