«ثرست ماستر» تعزّز ألعاب السباق بعجلة «فيراري»

المصدر: دبي - البيان

صُممت عجلة القيادة T80 Ferrari 488 GTB، والمعتمدة رسمياً من «فيراري»، كنسخة مطابقة لعجلة قيادة فيراري سيارة 488GTB بمقياس حجم 8:10، بحيث تمنح المستخدمين تجربة ألعاب فيديو واقعية في جميع ألعاب السباق التي تدعم استخدام عجلة القيادة والموافقة لجهاز PS4.

وبفضل الطبقة العلوية التي تغطي عجلة القيادة والتي تمتاز بملمس مشابه للمطاط، بالإضافة إلى التصميم المريح لعجلة القيادة، يمكن للمستخدم إمساك المقود بشكل ثابت لتحكم أفضل أثناء اللعب.

كما أن عجلة القيادة تأتي مرفقة بدواستين مدمجتين رقميتين تقومان بعمل ذراع نقل السرعة، بالإضافة إلى لوحة كبيرة ذات تصميم مريح لدواسات السرعة والمكابح. ويمتاز هذا المنتج بنظام تثبيت مركزي مزود بمقابض كبيرة تضمن ثباته على أي نوع من المكاتب أو الطاولات.