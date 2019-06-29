«سيجنيفاي» تعيد تقنية اتصال «لاي فاي» اللاسلكي إلى ساحة الضوء

مواكبة لانصهار قطاعي الإضاءة والاتصالات عالمياً في بوتقة تقنية ثورية حديثة، أطلقت سيجنيفاي المتخصصة في مجال الإضاءة، مجموعة جديدة من نظم الاتصالات اللاسلكية الضوئية (لاي فاي) التي يتيح من خلال الموجات الضوئية اتصالاً لاسلكياً بسرعات تصل حتى 150 ميجابت في الثانية ضمن الأماكن ذات المساحات الكبيرة مثل غرف الاجتماع وطوابق المكاتب، بشكل اعتمادي وموثوق، وتوفر حلاً جذرياً لمشكلة ازدحام الطيف الراديوي.

ويحمل النظام الجديد اسم «ترولايفاي»، حيث يستفيد من وحدات الإضاءة الحالية والمستقبلية في المنشآت التخصصية لتوفير اتصالات الشبكة السريعة. وبدلاً من استخدام إشارات الراديو (مثل «واي فاي»، نظم الاتصالات 4G/5G، تقنيات البلوتوث، وغيرها)، يعتمد نظام «ترولايفاي» على الموجات الضوئية لتمكين الاتصالات لاسلكية عالية الموثوقية والأمان وباتجاهين، وبسرعات تفوق معظم التقنيات اللاسلكية التقليدية في مكان العمل.

وتستخدم «ترولايفاي» تكنولوجيا إرسال واستقبال لاسلكية ضوئية مدمجة أو معدلة في وحدات الإضاءة التي تنتجها «فيليبس»، مما يعني عدم اضطرار العملاء لاستبدال البنى التحتية الخاصة بالإضاءة لاستقبال نوعية عالية الجودة من الضوء والاتصال اللاسلكي.

ويستخدم نظام Trulifi 6001 الضوء المرئي مع سرعة تصل حتى 30 ميجابت في الثانية بشعاع تغطية قطره مترين، عن ارتفاع مترين. فيما تدعم سلسلة Trulifi 6002 أسواق المكاتب والرعاية الصحية والضيافة والنقل. وتتيح هذه السلسلة خاصية الاتصال اللاسلكي بغض النظر عن ظروف الإضاءة - حتى عندما تكون الأضواء مطفأة. دبي - البيان