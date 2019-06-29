هواوي تطلق «بي 30 برو» بنسخة جديدة

المصدر: دبي - البيان

متابعة للنجاح والرواج الكبير لسلسلة هواتف «P30» من هواوي Huawei بين المستخدمين، أطلقت هواوي في الإمارات، الإصدار الخاص الجديد 128 غيغابايت، من هاتفها الذكي القوي «هواوي بي 30 برو»، ضمن هيكل أنيق بلون كريستالي لامع، وسعة ذاكرة أكبر.

وتتكون كاميرا الهاتف الرباعية للجهاز الفائز بجائزة «أفضل هاتف ذكي للتصوير»، من جوائز تيبا وورلد 2019، من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغابكسل، مع مستشعر سوبر سبكتروم من هواوي، وكاميرا بدقة 20 ميغابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً، وكاميرا بدقة 8 ميغابكسل لتصوير المشاهد البعيدة، بالاعتماد على تقنية التقريب سوبر زوم، وكاميرا تي أو إف من هواوي، لالتقاط معلومات عمق الصورة.