استمرار الطلب المسبق لهاتف غالاكسي A 80

المصدر: دبي - البيان

تستمر حتى الأربعاء المقبل خدمة الطلب المسبق على هواتف سامسونج Galaxy A80 في الإمارات، والذي يعتبر الإضافة الأحدث لسلسلة هواتفGalaxy A.

وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة. وسيمنح الطلب المسبق لهواتف «جالاكسي A80» الفرصة للمستهلكين ليكونوا من بين الأوائل الذين سيستمتعون بالمزايا الاستثنائية التي تم تصميمها خصيصاً للأشخاص الفاعلين في عصر البث المباشر، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء الذين طلبوا الجهاز مسبقاً، على ساعة جالاكسي Fit e باللون الأسود مجاناً. علماً أن الكمية محدودة وسيتم توزيع الأجهزة على أساس أسبقية الحجز.

ويمكن للمستخدمين بفضل الكاميرا الدوارة، التمتّع بتجربة عرض استثنائية بفضل أول شاشة عرض «انفينيتي» الجديدة من سامسونج لتوفير محتوى مميز بتفاصيل حية.