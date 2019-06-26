الكشف عن أول كاميرا هاتف مخفية في العالم

المصدر: وكالات

كشفت شركة "أوبو" الصينية عن أول كاميرا أمامية مخفية تحت شاشة هاتف في العالم من خلال معرض "إم دبليو سي" في شنغهاي، وأوضحت أنها تخطط لطرح جهاز يعمل بتلك التقنية في المستقبل القريب.

وتعتبر تقنية "الكاميرا أسفل الشاشة" أو ما تعرف اختصارًا بـ "يو إس سي" نتيجة لأعوام من العمل الشاق لدى "أوبو"، إذ بدأ العمل على المشروع في 2017، وبدأ التطوير رسميًا في مايو 2018.

وقد يشعر البعض بالقلق حول قدرة الكاميرا على التقاط صور بجودة عالية مع وضعها تحت الشاشة، ولكن "أوبو" اتخذت خطوات للتأكد من وصول إضاءة كافية للمستشعر، وصنعت الجزء الموجود من الشاشة فوق الكاميرا من قطعة مخصصة من المواد شديدة الشفافية.