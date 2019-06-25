تعرف على هاتف إنرجايزر الأسطورة .. سعره 50 درهماً

المصدر: وكالات

أعلنت شركة إنرجايزر الأمريكية عن استعدادها لطرح إصدار جديد من هاتفها الأسطورة المزود بأكبر بطارية في العالم.

ويتيح الهاتف الأسطورة الجديد العمل لأكثر من أسبوع متواصل، قبل أن يحتاج إلى الشحن مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف الأسطورة الذي يحمل اسم E12 يعمل ببطارية قدرتها 18 ألف ميللي أمبير/ساعة، والتي تعد أقوى بطارية في العالم، ولا يتجاوز سعره الـ 12 يورو "حوالي 50 درهماً".

وتابعت التقارير أن هاتف إنرجايزر الأسطورة الجديد يمكنه العمل لأكثر من أسبوع مع أقصى طاقة استخدام، بفضل البطارية الخارقة التي يضمها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف Energy E12 الجديد يعتبر ثمرة التعاون مع شركة «أفنير تيليكوم» الفرنسية، وهو يندرج ضمن فئة الهواتف الأساسية، إذ يعد خياراً مثالياً لمَن يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية فقط.

ويأتي الهاتف الجديد بارتفاع 12 سم وعرض 5 سم ووزن 92 غراماً بحيث يسهل وضعه في الجيب.

ويشتمل الهاتف على شاشة QQVGA قياس 1.8 بوصة، مع بطاقتي SIM وذاكرة داخلية سعة 32 ميغابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 ميغابايت، مع إمكانية توسعة الذاكرة لما يصل إلى 16 غيغابايت ببطاقة MicroSD.

كما يشتمل الهاتف الجديد على كاميرا VGA في الأمام والخلف مع دعم لتقنيتي البلوتوث و2G والراديو وMP3 وكشاف.

وتكفي البطارية سعة 1000 مللي أمبير ساعة الهاتف لمدة 5ر6 أيام، في وضع الاستعداد أو العمل المتواصل لمدة ثماني ساعات لإجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل موسيقى MP3.