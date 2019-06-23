«هواوي» تطرح 3 هواتف جديدة في الصين نهاية يونيو

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت شركة «هواوي» الصينية، عن طرح 3 أجهزة جديدة (نوفا 5) و(نوفا 5 برو) و(نوفا 5 آي) في الصين نهاية الشهر الجاري، وذلك في تحدٍ جديد لمواجهة الحظر الأمريكي المفروض على الشركة.

وذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس، أن إطلاق هذه الأجهزة يأتي مع استمرار شركة «هواوي» عملاق الاتصالات الصيني في مواجهة مستقبل غير مؤكد خارج الصين، وذلك بعد أن أوقفت «جوجل» ترخيصها لها بشأن نظام أندرويد الشهر الماضي، مما يعني أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الهواتف في تلقي تحديثات أندرويد.

وأشارت إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الهواتف ستتمكن من الوصول إلى متجر تطبيقات (جوجل بلاي) ومتى يتم طرحها خارج الصين.