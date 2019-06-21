شاشة بعرض 14 متراً من سامسونغ لعرض الأفلام بدون بروجكتور

المصدر: يونهاب

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن أكبر شاشة عرض للأفلام حجما في العالم، والتي تعمل بدون جهاز بروجكتور في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للقطاع الصناعي، أن شركة "ستار سينما غريل" التي تدير سلسلة من دور السينما على شكل مطعم في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت النقاب عن "أونيكس(Onyx)" شاشة عرض LED للأفلام في دار السينما في ريتشموند بولاية تكساس الأمريكية يوم الخميس.

وتم عرض فلمي "علاء الدين" ، و"توي ستوري4" على شاشة أونيكس الضخمة التي يبلغ عرضها 14 مترا وطولها 7.2 أمتار.

وسبق أن كشفت الشركة عن شاشة أونيكس الضخمة في أبريل من العام الماضي في دار السينما "باسيفك سيتير وينيكا" في هوليوود، غير إن حجمها أصغر بعرض 10 أمتار وطولها 5.4 أمتار.

ويعتبر كشف النقاب عن شاشة أونكس بعرض 14 مترا المرة الرابعة بعد الصين وماليزيا والهند.

وبهذا، تستقبل شاشة "أونيكس" الضخمة، التي تعمل بدون جهاز بروجكتور، هواة الأفلام في 34 دارا للسينما في 16 دولة في العالم، بعد طرحها لأول مرة في دار سينما لوتيه في برج ورالد تاور في جامشيل في جنوب سيئول في يوليو العام 2017.

يشار إلى أن سينما LED هي تقنية تقدم الأفلام بجودة عالية من الوضوح على شاشة عرض LED بدون جهاز بروجكتور.

ونالت شاشة أونيكس تقديرا لجودتها مع إدراج اسمها في قائمة جائزة التقنية الممتازة للعام تختارها جمعية خبراء هوليوود في الولايات المتحدة في العام الماضي.