أفضلية لـ«أندرويد ون» في لعبة الهواتف الذكية

المصدر: دبي - البيان

يتميّز نظام التشغيل «أندرويد ون» Android One من «غوغل» والمستخدَم في هواتف نوكيا الذكية، بتجربة أندرويد «خام» من دون أي تطبيقات إضافية تبطئ من أداء الجهاز.

فضلاً عن الحصول على تحديثات نظام التشغيل بصورة أسرع وقبل أي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحديثات الأمن الشهرية، وعليه سيتفوق هاتفكم الذكي على الآخرين، وسيحظى بالأفضلية في لعبة مواصفات الهواتف الذكية التي لا تنتهي.

وهنالك أسباب عديدة تضمن تفوق نظام التشغيل «أندرويد ون» في لعبة الهواتف الذكية، منها أن ترقيات «أندرويد ون» تمتد لمدة عامين، والتي من شأنها أن تطور تجربتكم باستمرار.

كما يوفر النظام أقصى ميزات الأمان بفضل التحديثات الأمنية الشهرية المدمجة مع خدمة غوغل للحماية «Google Play Protect»، التي تجري فحص السلامة على التطبيقات. كما يساعد تطبيقي مساعد غوغل «Google Assistant» وعدسة غوغل «Google Lens» المدمجين، على توفير منتهى الذكاء والسلاسة أكثر من أي وقت مضى.

وتقوم ميزة البطارية المتكيفة «Adaptive Battery» المدمجة في النظام بتجميع المعلومات حول كيفية استخدام تطبيقاتكم المفضلة وتتكيف وفقاً لذلك لتحسين أداء البطارية. كما يقدم «أندرويد ون» عدداً أقل من التطبيقات المحمّلة مسبقاً، ويوفر مساحة تخزين غير محدودة للصور العالية الجودة مجاناً من خدمة غوغل للصور «Google Photos».

وتقوم خدمة غوغل بلاي للحماية الذكية «Google Play Protect» بفحص 50 مليار تطبيق يومياً، وتستخدم محركّات التعلّم الآلي من غوغل لصّد الفيروسات والبرامج الضارة. وأما في حال فقدان الجهاز، فيمكّن نظام التشغيل من تتبع الجهاز في حالة ضياعه أو سرقته.