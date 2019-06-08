«بي 30 برو» جديد «هواوي» بلون العنبر

المصدر: دبي - البيان

وفرت «هواوي» في أسواق الإمارات مؤخراً هاتفها الرائد «بي 30 برو» بلون «شروق الشمس العنبري» الرائع في مجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات ومتاجر هواوي.

ومنذ أن أطلقته هواوي في ربيع العام الجاري أثبت هذا الهاتف أنه يجمع بين قمة الأداء المذهل والكاميرات المتفوقة والبطارية القوية ومجموعة من المزايا المتقدمة، دون أن يتخلى عن جمال التصميم وجاذبية الألوان. وكما تفعل هواوي عادة، استوحت اللون الجديد من الطبيعة أيضاً، فلون شروق الشمس العنبري في الهاتف يحاكي جمال خيوط أشعة الشمس الذهبية وهي تنشر الضياء في الصباح.