«هونر 20» بكاميرا رباعية متقدمة

تمتاز سلسلة هواتف «هونر 20» الجديدة بكاميرا رباعية متقدمة، تتكون من كاميرا رئيسة من طراز IMX586 ومن إنتاج شركة سوني، ومن أهم خصائصها وضعا التصوير المتقدمين «الوضوح الفائق المدعّم بالذكاء الاصطناعي» و«التصوير الليلي الفائق مع تثبيت الصورة الاصطناعي» لتمكين المستخدمين من التقاط الصور بأعلى مستويات الوضوح. وتتضمن الكاميرا الرباعية أيضاً كاميرا عريضة زاوية التصوير بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا مقرّبة للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير القريب جداً بدقة 2 ميغابكسل. دبي - البيان

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