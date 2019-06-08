«إل جي» تبتكر رقاقة ذكاء اصطناعي

المصدر: دبي - البيان

في إطار استراتيجية شركة «إل جي» لتسريع وتيرة تطوير الأجهزة المنزلية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي، طورت الشركة مؤخرًا رقاقة ذكاء اصطناعي تتضمن «محركًا عصبيًا» من ابتكارها لتقدم قدرة أكبر على محاكاة الشبكة العصبية للدماغ البشري مع تحسين كبير في سرعة معالجة خوارزميات التعلم العميق.

وتتمتع الرقاقة بذكاء بصري بإمكانه إدراك أبعاد المساحة المحيطة والتعرف على الموقع والأشياء والمستخدمين وتمييزها. وإضافة إلى هذا يستطيع الذكاء العام فيها اكتشاف التغيرات الفيزيائية والكيميائية في البيئة المحيطة. وتستطيع الرقاقة تنفيذ خدمات ذكاء اصطناعي مخصصة تعتمد على المعالجة والتعلم من بيانات الفيديو والصوت من أجل تعزيز التعرف على مشاعر المستخدم وسلوكه.