أزمة هواوي.. هل من حل قريباً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مع قرار الرئيس الأمريكي بمنع التداول والتعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب المستخدمين حول أفضل الطرق للتعامل مع أجهزة هواوي التي يملكونها. وبعض الأسئلة تشمل بيع هاتف هواوي قبل انخفاض سعره واستقبال الجهاز للتحديثات الجديدة وتعطل البلوتوث والواي فاي.

وقالت شركة هواوي بأنها وجدت حلولاً بديلة لمواجهة الأزمة وذكرت بأنه سيتم إطلاق نظام التشغيل البديل Hongmeng ومن ثم تسجيل الإسم التجاري له بـ ARK OS ، بحسب موقع " عرب هاردوير." وأعلنت الشركة رجوع هواوي مرة أخرى إلى عضويات Bluetooth و Wi-Fi و SD Card.

ورداً على سؤال حول تأثير قطع العلاقات مع "غوغل" على أعمال هواوي، قالت الشركة بأنها مستمرة في خدماتها و التحديثات الخاصة بها وأن خدمات ما بعد البيع كما هي وذلك يشمل كل أجهزتها وأجهزة Honor من هواتف وحواسيب لوحية سواء ماتم بيعه أو سيتم بيعه من المخازن، مبينة أن قطع تلك العلاقات لن يؤثر على أعمال هواوي في الصين.

وأفادت الشركة أن كل الهواتف التي تم إصدارها بخدمات "غوغل" ستبقى متمتعة بخدمات جوجل وقد صرحت شركة "غوغل" في وقت سابق أن هواتف هواوي التي تم إطلاقها بالفعل ستحصل على خدمات وتحديثات "غوغل".

وأردفت الشركة أن هواتف هواوي ستتمكن من استقبال تحديثات برامج "غوغل" في المستقبل، مشيرة إلى أن التطبيقات العادية التي لا علاقة لها بـ "غوغل" لن تتأثر وستستمر في استقبال التحديثات بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة نقلاً عن "غوغل" أن الهواتف الموجودة في السوق ستستمر في الحصول على خدمات "غوغل" ولن تتأثر بتلك القرارات. وقالت: كما أوضحنا في خبر سابق فإن هاتف Huawei Mate 20 Pro سيحصل على النسخة التجريبية من نظام تشغيل Android Q وهو ما يدعونا للتفاؤل في المستقبل.

وبالنسبة للتحديثات الأمنية، فإن هواتف هواوي ستستقبل تحديثات "غوغل" الأمنية وفقًا للإتفاقيات والصفقات المبرمة.

ونفت هواوي إصدار نظام التشغيل الخاص بها في الرابع والعشرين من يوليو الجاري حيث أن الشركة لم تُصرح عن موعد إطلاق رسمي لنظام التشغيل وأن وأي معلومات خاصة بالتوقيت سيتم الإعلان عنها من قبل قنوات هواوي الرسمية.