بعد صدمة غوغل.. هواوي تتلقى ضربة موجعة من ألمانيا

المصدر: البيان الالكتروني

تلقت شركة هواوي الصينية ضربة موجعة من ألمانيا ، وذلك بعد ساعات قليلة من الصدمة التي تلقتها الشركة من قبل غوغل الأمريكية

ونقلت " سكاي نيوز عربية " عن صحيفة "نيكي آسيان ريفيو"، قولها أن شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق علقت الشحنات إلى عملاق الإلكترونيات "هواوي"، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل لعملاق محركات البحث "غوغل"

وقالت الصحيفة مستندة إلى مصدرين مطلعين إن قرار "إنفنيون" وقف تسليم الشحنات جاء بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "هواوي" على القائمة السوداء للتجارة رسميا، الخميس، مما يعني فرض قيود فورية تزيد بدرجة كبيرة صعوبة تعامل شركة معدات الاتصالات مع الشركات الأمريكية، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتابعت أن "إنفنيون" ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة الوضع وإجراء تقييم، مضيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة الألمانية ستستأنف العمل مع "هواوي" بعد استيضاح الجوانب القانونية.

وقالت الصحيفة إن مبيعات الشركة الألمانية السنوية لنظيرتها الصينية تصل إلى 100مليون دولار أو أقل.

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