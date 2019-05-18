"HP" تطلق حاسوباً بشاشتين للمصممين وعشاق الألعاب

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت شركة "HP" مؤخراً حاسوبها الشخصي "Omen X 2S"، بميزات تجعل منه واحداً من أفضل الحواسب المخصصة للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو.

ومن أبرز ما يميز هذا الحاسوب وفق "روسيا اليوم"، أنه مزود بشاشتين، شاشة أساسية بحجم 15 بوصة، وشاشة صغيرة بحجم 6 بوصات، مثبتة على لوحة المفاتيح، ما يمكن المستخدم من تصفح مواقع الإنترنت، أو الاستمتاع بألعاب الفيديو، أو عرض التصاميم الإلكترونية عبر الشاشة الأساسية، ومشاهدة مقاطع الفيديو والتحكم بمزايا الحاسب عبر الشاشة الصغيرة.

كما زود هذا الجهاز بمعالج ثماني النوى "Intel Core i9" من الجيل التاسع، ومعالج رسومات "Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q"، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 غيغابايت، ما يمكنه من معالجة الصور والفيديوهات بسرعة كبيرة، ليكون واحداً من أفضل الحواسب المناسبة للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو.

ويتميز الحاسب أيضا بهيكل أنيق وخفيف سماكته 22 ملم فقط، مزود بمنظومة تبريد ممتازة، تمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناء استخدام الإنترنت، أو استعمال أكثر من برنامج إلكتروني في الوقت نفسه.