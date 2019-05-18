«ماجيك» تدعم عشّاق الرياضة

المصدر: دبي - البيان

صُممت ساعة «ماجيك» Magic الجديدة من «هونر» HONOR لتكون إحدى أنحف الساعات الذكية في السوق، حيث اعتمدت على الفولاذ المقاوم للصدأ في صنع هيكلها لضمان الوزن الخفيف والمتانة. وزودت الساعة بشاشة مقاسها 1.2 بوصة من نوع آموليد تظهر 390 × 390 بكسل. وتتضمن سعة تخزين داخلية تبلغ قيمتها 128 ميجابايت مع ذاكرة رام بسعة 16 ميجابايت، وتزودها بالطاقة بطارية تبلغ قدرتها 278 ميلي أمبير ساعيّ.

وتقدم الساعة وظائف ذكية عديدة لدعم عشاق ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية، مثل تسجيل بيانات ممارسة المستخدم لرياضة الجري وتتبعها، وتتبع بيانات ممارسة السباحة كونها مقاومة للماء، فضلاً عن أنها تراقب نوم المستخدم وتسجل معدل ضربات القلب.