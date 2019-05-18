6 نصائح للمرأة العاملة في التقنية من «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: دبي - البيان

غدت المرأة في الإمارات في الوقت الراهن شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

وتمكنت من الدخول في قطاع التكنولوجيا بل وحققت جدارة وكفاءة عملية في مجالات التطور التقني والتكنولوجي ووصل ت إلى مستويات عالية مرموقة من القدرات العلمية والأكاديمية بدعم من القيادة الرشيدة.

وفيما يلي ست نصائح تسديها تيريزا كارلسون، نائب الرئيس لأعمال القطاع العام العالمي في أمازون ويب سيرفيسز AWS للمرأة العاملة قي مجال التقنية.

1

ابحثي عن مصدر إلهامك

وأنت تخطين خطواتك الأولى في مسيرتك المهنية، من المهم أن تجدي أشخاصاً تكنين لهم الاحترام والتقدير، وأن يكونوا بمثابة الناصحين لكِ. فأنا شخصياً ما زلت أحيط نفسي بأشخاص أثق في رأيهم وأطلب مشورتهم ولكن تذكري دائماً بأن عليك احترام وقت الآخرين خصوصاً من تقصدينهم للحصول على المشورة.

وعند وجود حاجة لطلب المساعدة حضري أسئلتك جيداً وركزي على المواضيع التي تحتاجين فيها إلى الإرشاد، وذلك قبل التوجه لطلب المساعدة فهذا يظهر احترامك لهم ولوقتهم، بالإضافة إلى أن الاستعداد لطلب المساعدة بتحضير استفساراتك جيداً يعود بالنفع عليك.

2

اعملي بالنصيحة

إن تحديد الشخص المناسب للحصول على الإرشادات ما هي إلا البداية فقط فعليك أيضاً الوثوق في النصحية المقدمة لكِ، وعدم تجاهلها حتى إذا كان من الصعب تقبلها.

3

اهتدي بتصرفات الآخرين

أنا أقوم أيضاً بمتابعة من أثق بنصائحهم وأحترمهم من أجل معرفة الطرق التي يتبعونها في مختلف المواقف لتنفيذ مهام عملهم. ويمكنك كبادية أن تقومي بمحاكاة سلوك من تثقين بهم والاستفادة من أسلوبهم في إدارة وتنفيذ المهام.

4

تعلمي مهارات جديدة

المعروف عن تكنولوجيا المعلومات أنه مجال يتسم بالتغير الدائم. فأي شخص يعمل في هذا المجال لا بد أن يحرص على تجديد مهاراته طوال مسيرته المهنية. لذلك يعد التحلي بروح المبادرة وتعلم مهارة جديدة باستمرار أمراً ضرورياً. إن تعلّم المهارات الجديدة أشبه ببناء العضلات الذي يتحقق من خلال التمارين.

5

اتبعي مبدأ المبادرة

غالباً ما تنشأ تحديات في بيئة العمل وهنا تأتي فرصتك للمبادرة فإذا ما لاحظت وجود أمر يتطلب الاهتمام، فاستغلي الفرصة ولا تنتظري حتى يأتيك الأمر بالتحرك. عليك أن تظهري لزملاء العمل قدراتكِ وهنا ستبدأين في بناء سمعتك كشخص يمكن الوثوق فيع واللجوء له لحل المشكلات.

6

وزعي المسؤوليات بوضوح

على الرغم من أن العمل الجماعي يعد أمراً ضرورياً لإنجاز أي مشروع، إلا أنه في بعض الأحيان يتوجب تحديد أشخاص معينين لإنجاز المهام. وتميل النساء أحياناً إلى تكليف المهام من خلال استخدام صيغة جماعية مثل: «نحن نحتاج إلى إنجاز هذه المهمة»، في حين أنهن في حقيقة الأمر يقصدن «أنت» أو «فريق عملك».

فإذا كانت هناك مهمة تحتاج إلى شخص بعينه ليكون مسؤولاً عنها، كوني واضحةً من خلال استخدام الضمير «أنت» بدلاً من «نحن».