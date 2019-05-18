«فيرسا لايت» الجرأة بالأناقة

المصدر: دبي - البيان

تستخدم ساعة اللياقة الجديدة من «فيت بيت» «فيرسا لايت» Versa Lite في هيكلها مواد عالية الجودة بما في ذلك، إكسسوارات كلاسيكية من السيليكون المقاوم للبقع والماء بخمسة ألوان تنبض بالحياة وتشمل الأزرق البحري، والأرجواني الداكن، والقرمزي، والأصفر الساطع، والليلكي. وتمتاز السوارات ذات الطابع الرياضي وتصاميمها المنسوجة بمظهرها الذي يمزج الجرأة بالأناقة، وهي متوفرة بألوان ثنائية.

وسيتلقى تطبيق Fitbit قريباً عملية إعادة تصميم رئيسية لمنح المستخدمين القدرة على إضفاء طابع شخصي على أنشطتهم الصحية عبر (فيت بيت). ويضمن التصميم الجديد تسهيل استعراض وفهم إحصاءات الصحة واللياقة البدنية، وبيانات تسجيل الدخول، واستكشاف المحتوى الصحي.