شاشة جديدة من «بينكيو»

المصدر: دبي - البيان

تتميز شاشة EX3203Rالجديدة من «بينكيو» بأداء فائق من خلال دعمها لتقنية المدى الديناميكي العالي (HDR) وإتاحتها لإمكانات لعب مدهشة، لتوفر الشاشة المنحنية مقاس 32 بوصة رؤية رائعة، وتتميز بمعدل تحديث سريع بمقدار 144 هرتز يضمن سلاسة في الأداء ومشاهد حركة مرنة وانسيابية، وبمؤشر DCI-P3 لعرض نسبة ألوان تصل إلى 90% لتقنية HDR بتقنية FreeSyncTM بما يتيح تجربة لعب أكثر مرونة.

كما أن الشاشة محمية أيضًا بتقنية العناية بالبصر والذكاء السطوعي الإضافي لتوفير التفاصيل الداكنة بوضوح حتى في البيئات المعتمة. وتوفر تقنية FreeSync 2 خوض تجربة لعب سلسة خالية من التشويش بالإضافة إلى وحدات بكسل ذات سطوع عال.