بالفيديو.. أول حاسوب شخصي في العالم بشاشة قابلة للطي من لينوفو

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت شركة "لينوفو" الصينية في الولايات المتحدة مؤخرا أول حاسب شخصي في العالم مزود بشاشة كبيرة قابلة للطي.

وجاء الحاسب وفق "روسيا اليوم" بهيكل قابل للطي من المنتصف، وشكل يشبه الحاسب اللوحي في حال كان مفتوحاً على مصراعيه.

كما زود بشاشة OLED مرنة بمقاس 13.3 بوصة، وأبعاد 4:3، تعمل باللمس، ويمكن استغلال أحد نصفيها لاستخدامه كلوحة مفاتيح رقمية في حال كان الهيكل مطويا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة.

ومن المفترض أن يعمل هذا الجهاز بمعالجات من تطوير "إنتل"، ونظام تشغيل "ويندوز" مزود بواجهات خاصة طورتها "لينوفو" بالتعاون مع "مايكروسوفت".

وقد يطرح هذا الجهاز، الذي سينتمي إلى سلسلة حواسب "ThinkPad"، أواخر العام الجاري.

أول حاسوب شخصي في العالم بشاشة قابلة للطي من لينوفوhttps://t.co/34FFXuCMKv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EA68atKmqN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2019