تسريبات جديدة تكشف مواصفات غالاكسي نوت 10

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع "موبايل كوبن" الهولندي تسريبات تتعلق بهاتف "سامسونغ" المرتقب من طراز "غالاكسي نوت 10"، والذي سيأتي بتصميم جديد.

ومن أبرز التعديلات في هاتف الشركة الكورية الجنوبية، أن شاشته ستكون أكبر مقارنة بتلك المدمجة في الطرازات "نوت 9" و"غالاكسي إس 10".

ووفق ما نقل موقع مجلة "فوربس"، فستكون شاشة "نوت 10" بشاشة أطول قياس 6.75 إنشات، توفر دقة تبلغ بدقة عرض 1440 في 3040 بكسل.

وسيدعم الهاتف كاميرا "سيلفي"، فضلا عن إعدادات متنوعة للكاميرا، علما بأن الكاميرا الخلفية ستدمج مستشعرا ذكيا لتحسين التصوير مع تقنية الواقع المعزز، بحسب سكاي نيوز.

ومن المزايا الأخرى، التي ستتوفر في الهاتف، توفر مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسات مميزة بزوايا واسعة جدا؟

ويتوقع إطلاق "نوت 10" في الربع الثالث من العام الحالي 2019، وستطرح "سامسونغ" بحسب خبراء 4 إصدارات من الهاتف الجديد، يتميز كل واحد منها بمواصفات مختلفة عن الآخر.